Освещение федеральных трасс в 65 населенных пунктах Псковской области появится в ближайшие 4 года

15:02, 26 марта 2019, ПАИ

С 2019 по 2023 год ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует осветить в Псковской области трассы, проходящие через 65 населённых пунктов. Об этом сообщил директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Чернуха на заседании администрации региона сегодня, 26 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам Владимира Чернухи, это позволит обеспечить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения в тёмное время суток.

Он напомнил, что федеральные автомобильные дороги, закрепленные за ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проходят по 106 населенным пунктам Псковской области. На данный момент освещен 41 населённый пункт, что составляет 38% от общего числа.

Директор филиала напомнил, что в 2018 году началась реализация трех проектов по устройству искусственного электроосвещения общей протяженностью 79 км в 48 населенных пунктах. В 2019 году будут введено в эксплуатацию освещение в 10 населенных пунктах на дороге Р-56 в пределах Порховского района (протяженность – 10 км). На дороге М-9 «Балтия» в Куньинском, Великолукском, Новосокольническом и Пустошкинском районах к 2020 году будут освещены 13 населенных пунктов, протяженность участков - 25 км. На автомобильной дороге Р-23 к 2020 году освещение установят в 25 населенных пунктах общей протяженностью 44 км.

Кроме того, добавил Владимир Чернуха, в рамках обеспечения весогабаритного контроля на федеральных дорогах Псковской области разработана и утверждена проектная документация по реконструкции стационарных пунктов весового контроля на 276 км автомобильной дороги Р-23.