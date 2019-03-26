Противопожарный рейд прошел в Локне

20:25, 26 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 26 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в посёлке Локня провел профилактический рейд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда с гражданами проведен противопожарный инструктаж под роспись. Среди местного населения распространены листовки о соблюдении требований пожарной безопасности по следующим вопросам: опасность выжигания сухой растительности, охрана лесов от пожаров, использование газа в быту, использование электроприборов и недопущение детской шалости с огнём.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории Локнянского района.