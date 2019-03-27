Татьяна Кириленок стала общественным помощником Михаила Ведерникова

18:48, 27 марта 2019, ПАИ

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области Татьяна Кириленок займет пост общественного помощника губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, курирующего вопросы бизнеса. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, такое предложение ей было сделано сегодня, 27 марта.

Глава региона отметил, что для администрации области улучшение коммуникации с бизнесом является принципиальным вопросом, поскольку от этого зависит результат развития экономики региона. Он выразил надежду, что сотрудничество с Татьяной Кириленок поможет выстроить с представителями бизнес-сообщества тесную и продуктивную связь, находить эффективные решения его проблем.

«Если мои компетенции будут полезны региону, я не имею права отказаться», - ответила Татьяна Кириленок. Она выразила готовность работать над созданием площадки для диалога власти и бизнеса.

«Нам очень важен профессиональный, заинтересованный и независимый взгляд, который поможет точечно решать широкий спектр задач. Будем работать!» - заключил Михаил Ведерников.