Совет по стратегическому развитию создадут в Псковской области

18:51, 27 марта 2019, ПАИ

Совет по стратегическому развитию Псковской области, в который войдут представители самых разных направлений бизнеса: малого и среднего предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, сферы оказания услуг, намерен сформировать губернатор региона Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил сегодня, 27 марта, на встрече с общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области Татьяной Кириленок. Напомним, по предложению губернатора она также займет пост его общественного помощника, курирующего вопросы бизнеса.

«Нам важна обратная связь с бизнес-сообществом, чтобы правильно расставлять приоритеты, вовремя корректировать существующие меры поддержки и концентрировать свою работу на тех направлениях, которые сегодня интересны бизнесу», - подчеркнул Михаил Ведерников.