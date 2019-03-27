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Общество

Совет по стратегическому развитию создадут в Псковской области

Совет по стратегическому развитию Псковской области, в который войдут представители самых разных направлений бизнеса: малого и среднего предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства, сферы оказания услуг, намерен сформировать губернатор региона Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил сегодня, 27 марта, на встрече с общественным представителем Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Псковской области Татьяной Кириленок. Напомним, по предложению губернатора она также займет пост его общественного помощника, курирующего вопросы бизнеса.

«Нам важна обратная связь с бизнес-сообществом, чтобы правильно расставлять приоритеты, вовремя корректировать существующие меры поддержки и концентрировать свою работу на тех направлениях, которые сегодня интересны бизнесу», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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