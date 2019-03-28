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Общество

В «Единой России» требуют сохранить укорочённую рабочую неделю для женщин в сельской местности

В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Инициатива Минтруда об увеличении рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю коснется миллионов женщин, которые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. Этого нельзя допустить, заявил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

«В СМИ появилась информация, что в Минтруде рассматривается инициатива об отмене укороченной рабочей недели для сельских женщин. Мы считаем, что этого нельзя допустить, потому что миллионы женщин, работающих на селе, несут еще и существенную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность», - подчеркнул Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки сельских женщин была введена в 1990 году и призвана восполнить отставание села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян. «Сейчас идет работа над специальной программой по комплексному развитию сельских территорий, уже в следующем году резко возрастет финансирование социальной сферы села», - отметил Плотников.

«Увеличение рабочих часов коснется практически каждой сельской семьи. Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к той огромной работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство», - заключил парламентарий.

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