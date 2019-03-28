Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах

18:01, 28 марта 2019, ПАИ

На школьных каникулах в Пскове уже сотни юных горожан посетили аквапарк «Акваполис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители аквапарка.

«Ребята и взрослые смогли активно отдохнуть в аквапарке, а также принять участие в акваиграх и увлекательном квесте», - отметили они.

29 марта в рамках развлекательной программы для гостей в 12:30 пройдут акваигры, а в 14:30 – квест.

«Карта гостя» не действует в период весенних каникул с 23 по 31 марта. Подробности на сайте aqua.aquapolis60.ru или по телефону 701-101.