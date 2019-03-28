Нарушение ГОСТа при уборке Острова от снега обнаружила прокуратура

18:08, 28 марта 2019, ПАИ

Прокуратура обнаружила нарушения национального стандарта ГОСТ Р 50597-2017 при уборке города Острова в зимний период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Островской межрайонной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, то в непосредственной близости к пешеходным переходам или на самих пешеходных переходах на нескольких улицах Острова лежали сугробы.

Заместитель межрайонного прокурора внес представление в адрес подрядчика, в результате нарушения были устранены.