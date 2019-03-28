Нарушения в работе двух островских пунктов техосмотра выявила прокуратура
В Острове в двух пунктах технического осмотра транспорта прокуратура выявила нарушения сроков проверок средств технического диагностирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Островского района.
Надзорное ведомство обнаружило также, что в этих организациях журналы учета выданных диагностических карт ведутся ненадлежащим образом.
В адрес руководителей пунктов технического осмотра заместитель межрайонного прокурора внес представления. В настоящее время один акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, другой – находится в стадии рассмотрения.