Нарушения в работе двух островских пунктов техосмотра выявила прокуратура

18:15, 28 марта 2019, ПАИ

В Острове в двух пунктах технического осмотра транспорта прокуратура выявила нарушения сроков проверок средств технического диагностирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Островского района.

Надзорное ведомство обнаружило также, что в этих организациях журналы учета выданных диагностических карт ведутся ненадлежащим образом.

В адрес руководителей пунктов технического осмотра заместитель межрайонного прокурора внес представления. В настоящее время один акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, другой – находится в стадии рассмотрения.