0
21:25
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
19:30
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
18:01
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
17:57
Всё в «гвоздях»
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
Еще новости
Общество

Нарушения в работе двух островских пунктов техосмотра выявила прокуратура

В Острове в двух пунктах технического осмотра транспорта прокуратура выявила нарушения сроков проверок средств технического диагностирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Островского района.

Надзорное ведомство обнаружило также, что в этих организациях журналы учета выданных диагностических карт ведутся ненадлежащим образом.

В адрес руководителей пунктов технического осмотра заместитель межрайонного прокурора внес представления. В настоящее время один акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены и виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, другой – находится в стадии рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полистовский заповедник приглашает волонтёров
28 марта 2019
Полистовский заповедник приглашает волонтёров
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
28 марта 2019
Участники клуба «Будем здоровы» при псковском Красном Кресте узнали об особенностях дженериков
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
28 марта 2019
Сотни юных псковичей посетили аквапарк «Акваполис» на школьных каникулах
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая

Идет загрузка...