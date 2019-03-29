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Общество

Псковский посудомойщик зарабатывает почти вдвое меньше московского коллеги

В Пскове посудомойщик в среднем зарабатывает 14 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 26 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 21 тысячу рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 16 тысяч рублей, Великий Новгород, Смоленск – 14 тысяч рублей, Ленинградская область – 18 тысяч рублей в месяц.

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