Псковский посудомойщик зарабатывает почти вдвое меньше московского коллеги

09:20, 29 марта 2019, ПАИ

В Пскове посудомойщик в среднем зарабатывает 14 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 26 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 21 тысячу рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей этой профессии достигает следующих показателей: Тверь – 16 тысяч рублей, Великий Новгород, Смоленск – 14 тысяч рублей, Ленинградская область – 18 тысяч рублей в месяц.