Михаила Ведерникова поблагодарили за поддержку форума Всероссийского совета местного самоуправления

11:40, 29 марта 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку проведения межрегионального форума Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). Об этом сегодня, 29 марта с форума сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский отметил, что тема сегодняшнего обсуждения «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села» - очень важная. «Вы уже успели познакомиться с достопримечательностями Пскова по интернету, но вот теперь мы можем приветствовать вас на месте, в городе с более чем тысячелетней историей», - обратился он к приехавшим на форум участникам.

Начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова отметила, что сегодня форум объединил представителей органов государственной власти и местного самоуправления, председателей общественного самоуправления. По ее словам, форум — хорошая возможность, чтобы понять, какой вклад каждый уровень управления может внеси в организацию комфортной жизни. Она также пожелала всем участникам форума плодотворной работы, и воплощения в жизнь идей, которые сегодня прозвучат.

Напомним, в официальную программу форума включены несколько псковских докладов. Так, глава Пскова Иван Цецерский представит доклад на тему «Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда», а глава Островского района Дмитрий Быстров и его первый заместитель Юлия Колпинская — об успешных практиках благоустройства поселений Островского района. Об участии молодежи в решении вопросов благоустройства на селе расскажет председатель Псковского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Людмила Савельева.