Михаила Ведерникова поблагодарили за поддержку форума Всероссийского совета местного самоуправления
Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку проведения межрегионального форума Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС). Об этом сегодня, 29 марта с форума сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Иван Цецерский отметил, что тема сегодняшнего обсуждения «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения. Благоустройство села» - очень важная. «Вы уже успели познакомиться с достопримечательностями Пскова по интернету, но вот теперь мы можем приветствовать вас на месте, в городе с более чем тысячелетней историей», - обратился он к приехавшим на форум участникам.
Начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова отметила, что сегодня форум объединил представителей органов государственной власти и местного самоуправления, председателей общественного самоуправления. По ее словам, форум — хорошая возможность, чтобы понять, какой вклад каждый уровень управления может внеси в организацию комфортной жизни. Она также пожелала всем участникам форума плодотворной работы, и воплощения в жизнь идей, которые сегодня прозвучат.
Напомним, в официальную программу форума включены несколько псковских докладов. Так, глава Пскова Иван Цецерский представит доклад на тему «Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда», а глава Островского района Дмитрий Быстров и его первый заместитель Юлия Колпинская — об успешных практиках благоустройства поселений Островского района. Об участии молодежи в решении вопросов благоустройства на селе расскажет председатель Псковского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Людмила Савельева.