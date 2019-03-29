Росгвардейцы повели урок мужества для воспитанников Детской деревни SOS-Псков

17:17, 29 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области провели урок мужества с воспитанниками Детской деревне-SOS. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ОМОН рассказали гостям о том, как создавался псковский ОМОН и как его бойцы несут службу в регионе и за его пределами, рассказали о заслугах и героических поступках его бойцов.

«Особый интерес у детей вызвала практическая часть занятия, где каждый смог примерить на себя средства защиты и почувствовать себя настоящим бойцом спецподразделения», - отметили в пресс-службе.