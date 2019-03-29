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Общество

За услугами Кадастровой палаты и Росреестра псковичи могут обращаться в МФЦ

За услугами Кадастровой палаты и Росреестра псковичи могут обращаться в многофункциональный центр (МФЦ). Как сообщили Псковскому агентству информации в Кадастровой палате по Псковской области, МФЦ обладает полномочиями заверять бумажные документы, подготовленные в Кадастровой палате в электронном виде. Сотрудники МФЦ наделены этими полномочиями в соответствии с постановлением Правительства РФ №250 от 18 марта 2015 года.

Каждому заявителю, обратившемуся в офис многофункционального центра, будет выдан бумажный документ, который подготовят и заверят сотрудники МФЦ. «Плата за составление, заверение и выдачу гражданам выписок на бумажном носителе из информационных систем, в дополнение к плате, установленной законодательством Российской Федерации, многофункциональным центром не взимается», - уточнили в Кадастровой палате.

Составление и выдача заявителям экземпляра электронного документа на бумажном носителе, а также составление и выдача выписки из информационной системы, осуществляется на основании запроса о предоставлении государственной услуги. Также в Кадастровой палате отмечают, что срок оказания услуги значительно сокращается и может составлять до 1 часа.

При подготовке выписки на бумажном носителе многофункциональный центр обеспечивает: неизменность информации, полученной из соответствующей информационной системы; проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный  МФЦ из Кадастровой палаты, а также заверяет выписки из соответствующей информационной системы с использованием печати многофункционального центра.

В заверенных документах будет содержаться информация о наименовании информационной системы органа, предоставляющего услуги, из которой получены сведения; реквизиты сертификата ключа проверки электронной подписи, лица, подписавшего электронный документ, полученный МФЦ по результатам предоставления государственных услуг, оказываемых Росреестром; наименовании и адресе МФЦ, выдавшего соответствующую выписку на бумаге; ФИО уполномоченного сотрудника, дата и время составления экземпляра, оттиск печати МФЦ.

«Документы в бумажном виде, заверенные сотрудниками МФЦ, подготовленные и направленные Кадастровой палатой, признаются равнозначными», - подчеркнули в Кадастровой палате по Псковской области.

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