Школьники из Псковской области вошли в число лучших на олимпиаде по 3D-технологиям

17:53, 01 апреля 2019, ПАИ

Школьники из Псковской области вошли в число лучших на IV Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам интеллектуальных соревнований в направлении «3D Про» псковская команда стала второй в возрастной категории от 14 лет, еще одна завоевала третье место в возрастной категории от 10 лет. В этом же направлении псковичи стали шестыми, войдя в десятку лучших в категории 14+.

Члены жюри оценили домашние задания и проекты псковских школьников по аддитивным технологиям.

В финале Псковскую область представляли шесть сборных команд в составе 20 учащихся из семи школ Пскова и Великих Лук.

Младшие школьники представляли направление «3D-фишки» . При помощи объемного рисования технического и художественного творчества они создавали персонажей и декорации к художественным произведениям.

Старшие школьники и студенты работали в направлении «Наставничество» над проектами по трехмерному моделированию и робототехнике, создавая прототип робочеловека.

Подготовка псковских команд к финальному этапу проходила в Пскове на базе технопарка «Кванториум».