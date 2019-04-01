Школьники из Псковской области вошли в число лучших на олимпиаде по 3D-технологиям
Школьники из Псковской области вошли в число лучших на IV Всероссийской олимпиаде по
По итогам интеллектуальных соревнований в направлении «3D Про» псковская команда стала второй в возрастной категории от 14 лет, еще одна завоевала третье место в возрастной категории от 10 лет. В этом же направлении псковичи стали шестыми, войдя в десятку лучших в категории 14+.
Члены жюри оценили домашние задания и проекты псковских школьников по аддитивным технологиям.
В финале Псковскую область представляли шесть сборных команд в составе 20 учащихся из семи школ Пскова и Великих Лук.
Младшие школьники представляли направление
Старшие школьники и студенты работали в направлении «Наставничество» над проектами по трехмерному моделированию и робототехнике, создавая прототип робочеловека.
Подготовка псковских команд к финальному этапу проходила в Пскове на базе технопарка «Кванториум».