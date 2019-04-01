0
17:15
На вес золота
16:39
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
16:27
Псковский актер Александр Овчаренко: В роли самого себя
15:15
Навстречу новым вершинам
14:14
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
13:04
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
12:51
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Еще новости
Общество

Школьники из Псковской области вошли в число лучших на олимпиаде по 3D-технологиям

Школьники из Псковской области вошли в число лучших на IV Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам интеллектуальных соревнований в направлении «3D Про» псковская команда стала второй в возрастной категории от 14 лет, еще одна завоевала третье место в возрастной категории от 10 лет. В этом же направлении псковичи стали шестыми, войдя в десятку лучших в категории 14+.

Члены жюри оценили домашние задания и проекты псковских школьников по аддитивным технологиям.

В финале Псковскую область представляли шесть сборных команд в составе 20 учащихся из семи школ Пскова и Великих Лук. 

Младшие школьники представляли направление «3D-фишки». При помощи объемного рисования технического и художественного творчества они создавали персонажей и декорации к художественным произведениям.

Старшие школьники и студенты работали в направлении «Наставничество» над проектами по трехмерному моделированию и робототехнике, создавая прототип робочеловека.

Подготовка псковских команд к финальному этапу проходила в Пскове на базе технопарка «Кванториум».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Навстречу новым вершинам
01 апреля 2019
Навстречу новым вершинам
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
01 апреля 2019
Выделенный по поручению Михаила Ведерникова миллион псковские поисковики потратили на оборудование
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
01 апреля 2019
«Вахта памяти» стартует 25 апреля в Себежском районе
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
01 апреля 2019
Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 апреля 2019
Начался ПАИ-live с Геннадием Корольковым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Бизнес-ланч за 10 рублей предлагает псковичам ресторан «Инжир»
01 апреля 2019
Бизнес-ланч за 10 рублей предлагает псковичам ресторан «Инжир»
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области
01 апреля 2019
Олег Добрынин уходит с поста начальника управления информационной политики администрации Псковской области

Идет загрузка...