Великолучанин может лишиться «Ford Focus» из-за долгов на 2 миллиона

14:49, 02 апреля 2019, ПАИ

Приставы арестовали «Ford Focus» великолучанина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, мужчина набрал долгов на 2 млн 570 тысяч рублей.

В отношении великолучанина исполнительные производства поступали с 2016 по 2019 год, за это время их было возбуждено 16 штук, в частности, по долгам за штрафы ГИБДД, кредитам и налоговым платежам. Также у жителя Великих Лук имелись задолженности перед физическими и юридическими лицами.

В связи с тем, что у должника не было официального места работы, и он не погасил задолженность, приставы приняли решение об аресте его автомобиля. Если великолучанин не выплатит долги, то его «Ford Focus» выставят на продажу. Полученные от реализации автомобиля средства будут направлены в счёт погашения задолженности.

С начала года судебные приставы арестовали 115 автомобилей должников, выплаты после арестов составили более двух миллионов рублей.