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Общество

Стимулирование «бережливых поликлиник» должны предусмотреть в регионах РФ

С 2020 года регионы РФ должны будут предусмотреть меры стимулирования медучреждений с  наилучшими показателями по внедрению системы «Бережливая поликлиника». Об этом заявила  вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут федеральные СМИ. 

По её словам, в 2018 году более 2 тысяч больниц в 40 регионах внедрили эту модель. В текущем  году «Бережливых поликлиник» должно стать в 10 раз больше, добавила вице-премьер.

Проект «Бережливая поликлиника» инициировало министерство здравоохранения РФ в ноябре 2016 года. Он направлен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей. 

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отмечала, что к 2024 году половина медицинских учреждений Псковской области будут работать по стандартам проекта «Бережливая поликлиника». Регион участвует в проекте с 2018 года, первой в него включилась псковская городская поликлиника.

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