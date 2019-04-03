Стимулирование «бережливых поликлиник» должны предусмотреть в регионах РФ

13:55, 03 апреля 2019, ПАИ

С 2020 года регионы РФ должны будут предусмотреть меры стимулирования медучреждений с наилучшими показателями по внедрению системы «Бережливая поликлиника». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут федеральные СМИ.

По её словам, в 2018 году более 2 тысяч больниц в 40 регионах внедрили эту модель. В текущем году «Бережливых поликлиник» должно стать в 10 раз больше, добавила вице-премьер.

Проект «Бережливая поликлиника» инициировало министерство здравоохранения РФ в ноябре 2016 года. Он направлен на внедрение в ежедневную практику принципов бережливого производства и призван свести к минимуму хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры и врачей.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отмечала, что к 2024 году половина медицинских учреждений Псковской области будут работать по стандартам проекта «Бережливая поликлиника». Регион участвует в проекте с 2018 года, первой в него включилась псковская городская поликлиника.