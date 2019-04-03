Улицу в Рыбинске назовут в честь десантников псковской 6-й роты

20:51, 03 апреля 2019, ПАИ

Одну из улиц Рыбинска Ярославской области переименуют в честь десантников псковской 6-й роты, которые погибли в Чечне в марте 2000 года, пишет «Красная весна» со ссылкой на главу города Дениса Добрякова.

Руководитель муниципалитета отметил, что среди погибших десантников псковской роты были и уроженцы Рыбинска - Роман Судаков и Станислав Грудинский. На данный момент, по поручению Дениса Добрякова решается вопрос, какую из улиц города можно переименовать в честь героев. После того, как будет составлен список таких улиц, пройдут общественные слушания, а затем, через народное голосование и определится, какую из улиц переименуют в честь погибших бойцов 6-й роты.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 200 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии ВДВ вступили в неравный бой с боевиками, которых возглавлял Хаттаб. Бой произошёл в Аргунском ущелье Чечни. Российские воины ценой своих жизней предотвратили прорыв сил боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.