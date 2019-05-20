15,5 тысяч детей отдохнут в оздоровительных лагерях Псковской области летом

18:09, 20 мая 2019, ПАИ

20 мая в Пскове в администрации региона прошло очередное заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, члены комиссии обсудили вопрос организации в летний период трудоустройства, отдыха и оздоровлении несовершеннолетних, которые состоят на различных учетах.

Всего этим летом в оздоровительных лагерях отдохнут 15,5 тыс. детей, из них более 5 тыс. ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На обеспечение отдыха и оздоровления всех категорий детей выделено более 77 млн рублей. Из средств муниципальных бюджетов — еще порядка 6,3 млн рублей.

Согласно данным Центра детского отдыха и оздоровления, этим летом планируется оздоровить более 220 подростков. В частности, на базе лагеря «Космос» откроют специализированную профильную смену «Я – Патриот»: участников вовлекут в соревнования, эстафеты, дни здоровья и игры «Зарница».

Кроме того, запланированы познавательно-развлекательные мероприятия, игры, конкурсы, которые способствуют расширению кругозора подростков, их интеллектуального потенциала. Для детей также откроется мастерская по выпиливанию и выжиганию поделок из дерева.

На базе вечерней общеобразовательной школы № 1 организован лагерь труда и отдыха «Юный спецназовец». Подростки смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием.

За 4 месяца этого года в органы службы занятости обратилось около 500 несовершеннолетних, из которых порядка 440 было трудоустроено, по большей части на временные работы в свободное от учебы время. В их числе и около 20 подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Кроме того, более 1,2 тыс. несовершеннолетних получили услуги по профессиональной ориентации, что поможет выбрать сферу дальнейшей деятельности или профессионального обучения.

Кроме того, члены комитета обсудили вопрос межведомственного взаимодействии органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе по профилактике суицидального поведения и суицидов подростков.

Собравшиеся также проанализировали работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пыталовского района по профилактике правонарушений, преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних.