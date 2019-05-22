«Десантный взвод» пройдет в Псковской области с 28 июля по 15 августа

09:31, 22 мая 2019, ПАИ

В Псковском соединении Воздушно-десантных войск под руководством заместителя командующего ВДВ по КСОР и миротворческим операциям генерал-лейтенанта Александра Вязникова стартовала конференция с представителями иностранных делегаций стран-участниц конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод-2019», который пройдет в августе текущего года в Псковской области в рамках «Армейских международных игр — 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев провел первое заседание организационного комитета международного этапа конкурса. В заседании приняли участие представители Псковского десантно-штурмового соединения, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований и общественных организаций.

Собравшиеся обсудили программу конкурса, организационные моменты и вопросы обеспечения безопасности. Участники заседания отметили, что в прошлом году конкурс прошел на высоком организационном уровне. В этом году соревнования обещают быть еще более масштабными и зрелищными.

Конкурс начнется 28 июля на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» и пройдут до 15 августа, в котором примут участие команды из 20 стран. Россию на «Десантном взводе» представят две команды на машинах БМД-2 и БМД-4 — победители отборочного этапа Воздушно-десантных войск.

«Десантный взвод-2018» собрал в Псковской области 420 военнослужащих из 10 стран мира. Конкурс состоялся под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. Ранее соревнования проводились в Рязанской области и Краснодарском крае.