Последний звонок в Пскове прозвенит на два часа позже обычного времени

12:31, 22 мая 2019, ПАИ

24 мая последний звонок в Пскове прозвенит на два часа позже обычного времени. Об этом в прямом эфире ПАИ-live сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко.

По традиции праздник последнего звонка в Пскове приурочен ко Дню славянской письменности, однако в этом году мероприятие на Вечевой площади Псковского кремля начнётся не в 12:00, а в 14:00. После 40-минутной встречи в Кремле 1304 выпускника примут участие в шествии. Ребята пройдут по центральному проспекту города с гербами своих школ, синими, белыми и красными воздушными шарами.

В это время Октябрьский проспект будет перекрыт. Движение транспорта будет ограничено до 15:30.

По дороге к Зелёному театру, в котором продолжится праздник, школьников будут ждать сюрпризы, пообещала Анна Кузыченко. В этом году колонну учащихся будут сопровождать мажоретки и оркестр 76-й дивизии.

В 15:00 в Зелёном театре запланирована отдельная программа для выпускников: встреча с официальными лицами, награждение лучших, концерт.

24 мая в Пскове будет запрещена продажа алкогольных напитков.