Анна Кузыченко назвала слабое место школ Пскова

16:23, 22 мая 2019, ПАИ

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live назвала слабое место в безопасности школ города. По её словам, слабым местом остаётся то, что на входе в школу «дежурит какая-нибудь вахтерша, а не профессиональный охранник». «Потихоньку пытаемся здесь что-то менять, либо вводя пропускную систему, либо нанимая ЧОПы, либо вводя домофонную систему. Ищем разные варианты, методично двигаемся к тому, чтобы наши дети были под 100-процентной охраной», - рассказала Анна Кузыченко.

Она подчеркнула, что после ЧП с расстрелом в керченском колледже в Псковской области прошли дополнительные проверки мер безопасности в учебных заведениях. «За последние три года у нас вообще фиксируется положительная динамика в части антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В бюджете все больше денег закладывается на эти цели. Летом регулярно проводится установка ограждений и видеонаблюдения. Везде есть тревожные кнопки, часть учреждений охраняют профессиональные охранные организации. В этом году установка ограждений и заборов продолжится», - отметила Анна Кузыченко и добавила, что многие предприниматели «вкладываются в социалку, финансируя установку в школах и садах антитеррористических систем».

Анна Кузыченко подчеркнула, что во время звонков о ложных минированиях псковских школ и педагоги, и силовые структуры среагировали профессионально. «Ситуация показала готовность всех к подобным случаям», - добавила она.