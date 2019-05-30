Россия вошла в ТОП-20 самых посещаемых стран

22:24, 30 мая 2019, ПАИ

Россия вошла в ТОП-20 стран, которые по версии Всемирной туристской организации (UNWTO) посетили наибольшее количество туристов в прошлом году. Как пишет «Коммерсантъ», Россия занимает в рейтинге 16-ю позицию – ее посетили 24,6 млн туристов.

Первое место заняла Франция (93,2 млн), второе — Испания (82,8 млн), третье — США (82,2 млн). В десятку также вошли Китай (62,9 млн), Италия (62,1 млн), Турция (45,8 млн), Мексика (41,4 млн), Германия (38,9 млн), Таиланд (38,3 млн) и Великобритания (35,1 млн).