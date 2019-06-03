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Общество

Порядка 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты в 2018 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

У 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом у 41,4% респондентов увеличилась трудовая нагрузка, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

Однако цифры РАНХиГС расходятся с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране. По информации статистической службы, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тыс. рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тыс. рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрия Логинова, исследования его института позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений, как то: неоформленный наемный труд, самозанятость, ненаблюдаемые статистикой приработки.

Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения, добавил он. Аналогичного мнения придерживается и глава пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Он пояснил, что понятие средних зарплат, используемое Росстатом, не отражает реальной картины на рынке труда, так как ситуация сильно отличается, если брать отдельный регион, сферу, конкретную специальность.

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