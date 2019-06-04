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Общество

Полевой выход совершил псковский СОБР

Псковский СОБР завершил полевой выход в Печорском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники СОБР отрабатывали коллективные и персональные действия в оперативных ситуациях, совершенствовали свои профессиональные навыки.

Спецназовцы выполнили практические занятия по специальной, огневой, физической, топографической и медицинской подготовке, а также по работе со взрывчатыми веществами. 

«Бойцы успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокие показатели. Анализ результатов позволяет сделать вывод о качественной подготовке и готовности отряда к выполнению задач в различных условиях оперативной обстановки», - рассказал начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

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