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Общество

Псковичка заняла третье место на межрегиональном конкурсе сочинений «Я - гражданин России!»

Студентка Псковского кооперативного техникума Анастасия Кузьмина заняла третье место на III Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин России!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Стратегического партнерства «Северо-Запад».

Тройку лучших работ определили среди 219 сочинений через народное онлайн-голосование на сайте оператора проекта – АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Всего на конкурс прислали более 250 тысяч сочинений.

Первое место досталось студенту Грязовецкого политехнического техникума Илье Тихонину (Вологодская область) – он набрал 501 голос, на второй строчке оказался учащийся 11 класса Гатчинской школы №4 с углублённым изучением отдельных предметов Александр Каращенко (Ленинградская область), за его сочинение отдали 262 голоса. Псковичка Анастасия Кузьмина набрала 244 голоса.

Победители конкурса будут приглашены в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения. Поздравить победителей конкурса планирует полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» организован при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

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