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Общество

Утвержден адресный перечень благоустройства дворовых территорий в Пскове на 2019 год

5 июня в Пскове комиссия по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» под председательством исполняющей обязанности главы города Елены Полонской утвердила адресный перечень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 2019 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Работы будут финансироваться из дополнительно выделенных средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в размере 10 млн. рублей.

В список дворовых территорий вошли улица Петровская, 20; Юбилейная, 65а, Гражданская, 20, Стахановская, 15 и улица Майора Достовалова, 1.

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