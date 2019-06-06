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Общество

Более 25 тонн томатов и яблок из Белоруссии уничтожили в Себеже

3 июня в Себеже на полигоне твердых бытовых отходов уничтожили 25,3 тонн томатов и яблок, которые были ввезены в Псковскую область из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты выявили груз без документов в шести машинах. Через границу везли 24,8 тонны свежих яблок и 0,5 тонны томатов.

Вся подкарантинная продукция уничтожена в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318.

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