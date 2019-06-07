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Общество

Случаев заболевания гепатитом В не было в Псковской области в 2018 году

В 2018 году в Псковской области не зарегистрировали ни одного случая заболевания острым гепатитом В. Об этом говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Также ни один человек не заболел гепатитом В в Амурской, Магаданской, Ленинградской, Смоленской, Ульяновской областях, Камчатском крае, Республике Бурятия, Кабардино-Балкарской, Калмыкии, Тыве, Хакасии, Еврейской автономной области. 

В целом заболеваемость острыми формами парентеральных вирусных гепатитов в Российской Федерации, в первую очередь, острым гепатитом В (ОГВ), продолжает снижаться. За 10 лет доля ОГВ уменьшилась в 1,5 раза и составила в 2018 году 13,9% от общего числа гепатитов.

В результате реализации программы массовой иммунизации населения Российской Федерации против гепатита В удалось достичь значительных успехов в борьбе с данной инфекцией. С 2009 по 2018 год заболеваемость ОГВ снизилась в 3,9 раза. Среди детей до 17 лет в 2018 году зарегистрированы 14 случаев гепатита В в 11 субъектах Российской Федерации.

В 2018 году в России привились от гепатита В 2,73 млн человек, в том числе 1,67 млн детей, общее число вакцинированных с начала иммунизации составляет 104,2 млн чел. Своевременный охват вакцинацией против гепатита В детей по достижении 12 месяцев жизни в 2018 году составил 97,4%. За три года увеличился охват иммунизацией взрослого населения: среди лиц в возрасте 18-35 лет - с 94,4% до 95,9% и в возрасте 36-59 лет – с 80% до 86,6%.

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