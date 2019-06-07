55 новых случаев ВИЧ выявили в Псковской области за пять месяцев года

16:02, 07 июня 2019, ПАИ

За пять месяцев текущего года в Псковской выявили 55 новых случаев ВИЧ, при этом только 44 инфицированных – жители региона. Такие данные озвучила главный врач Центра СПИД Ираида Сивачева на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 7 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также среди тех, у кого обнаружили вирус иммунодефицита человека, один - без определенного места жительства, четверо - жители других регионов, шестеро отбывают наказание в учреждениях УФСИН по Псковской области, в том числе один иностранец и пять человек без определенного места жителя. У части из них, добавила Ираида Сивачёва, поздняя стадия заболевания, то есть уже СПИД.

Она отметила, что заболеваемость в Псковской области выросла на 4,8%, при этом наиболее пораженные районы – это Дновский, Дедовичский и Великолукский.

По словам Ираиды Сивачёвой, многие жители региона считают, что эта проблема их не коснется, но, уверена она, о существовании ВИЧ/СПИДа люди должны помнить, тогда новых случаев будет меньше. «ВИЧ-инфекция - это то заболевание, от которого всегда можно себя защитить», - заявила врач.

Она добавила, что практически все пациенты с ВИЧ успешно лечатся, но есть категория – около 12%, которая отказывается от терапии, такие люди и «уходят в СПИД», при этом ещё и являясь распространителями вируса.

Основной путь заражения в Псковской области – половой, отметила руководитель Центра, но есть случаи инфицирования при употреблении наркотиков. За пять месяцев этого года на этот способ заражения приходится 12%, по итогам прошлого – 14,5%.