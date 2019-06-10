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Общество

ФОТОФАКТ: В Пскове во время капремонта вместе с балконом покрасили растущее на нем дерево

В Пскове при ремонте одного из фасадов зданий рабочие покрасили белой краской вместе с балконом и вросшее в него растение. Об этом жительница дома, где провели ремонт, сообщает в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

VK / «Жесть по-Псковски»

«Даже деревце мне оставили и побелили. Оцинковку поменяли, швы налепили... глаза бы не смотрели. Стеклопакеты залиты все краской, которую уж и не знаю, чем её отмыть!», - возмущается псковичка.  

Если внимательно смотреть на фото, то действительно можно увидеть очаровательное деревце, растущее на балконе. Рабочие не тронули краской листву, побелили только стебель у корней. 

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