ФОТОФАКТ: В Пскове во время капремонта вместе с балконом покрасили растущее на нем дерево

09:31, 10 июня 2019, ПАИ

В Пскове при ремонте одного из фасадов зданий рабочие покрасили белой краской вместе с балконом и вросшее в него растение. Об этом жительница дома, где провели ремонт, сообщает в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

«Даже деревце мне оставили и побелили. Оцинковку поменяли, швы налепили... глаза бы не смотрели. Стеклопакеты залиты все краской, которую уж и не знаю, чем её отмыть!», - возмущается псковичка.

Если внимательно смотреть на фото, то действительно можно увидеть очаровательное деревце, растущее на балконе. Рабочие не тронули краской листву, побелили только стебель у корней.