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Общество

Около 100 эстонских коров не пропустили через российскую границу в Печорском районе

В Печорском районе в многостороннем пункте пропуска «Шумилкино» на российско-эстонской границе специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 90 голов крупного рогатого скота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, животных везли из эстонского уезда Валгамаа на предприятие в Казахстан.

Специалисты выявили несоответствие информации об адресе предприятия-поставщика и места карантирования животных, указанной в ветеринарном сертификате, и заявленной в разрешении на ввоз Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

В частности, ветеринарные сертификаты страны-экспортёра не соответствовали образцам пролонгированного согласованного ветсертификата на экспортируемый из Европейского союза в Республику Казахстан крупный рогатый скот и общего ветеринарного сертификата на экспортируемый на таможенную территорию Евразийского экономического союза крупный рогатый скот. Кроме того, в ветеринарных сертификатах Эстонии отсутствовала информация об исследованиях на туберкулёз, лейкоз, бруцеллёз.

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