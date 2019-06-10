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Общество

Вера Емельянова поздравила псковичку Феодосию Кускову со 100-летием

10 июня первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила псковичку, труженицу тыла и ветерана труда Феодосию Кускову со 100-летием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова поздравила Феодосию Кускову от имени главы региона Михаила Ведерникова и пожелала ей здоровья и благополучия, вручила письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина, букет цветов и подарок.

Феодосия Кускова поблагодарила первого вице-губернатора и отметила, что для пожилого человека внимание значит «очень многое». Женщина также рассказала, что отправит ответные письма Михаилу Ведерникову и Владимиру Путину, где поблагодарит за внимание.

По словам Феодосии Кусковой, за 100 лет они видела и помнит очень многое, готова делиться своим опытом и воспоминаниями. В 1935 году Феодосия Кускова в числе первых приехала из Омской области на Дальний Восток России для строительства Комсомольска-на-Амуре. В годы Великой Отечественной войны псковичка возглавляла службу противовоздушной обороны (ПВО). После войны она долго работала экономистом на судостроительном военном заводе. В начале 1980-х Феодосия Кускова перебралась с семьей в Псков.

У Феодосии Кусковой трое внуков и два правнука.

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