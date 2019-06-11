Ряд улиц в Великих Луках закроют для движения 11 и 12 июня

15:17, 11 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках будет закрыто движение для автотранспорта на некоторых участках городских улиц 11 и 12 июня. Движение транспорта по ряду улиц будет запрещено в связи с проведением в городе 24-ой международной встречи воздухоплавателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

В частности, 11 июня с 20:00 до 21:00 будет закрыто движение для транспорта по проспекту Ленина от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной на период проведения соревнований «кей-граб». В качестве маршрутов объезда определены улицы Некрасова, Ботвина, Холмская, Винатовского, мост через реку Ловать, транспортная магистраль.

Кроме того, 12 июня с 17:45 до 18:45 будет прекращено движение по улице Карла Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пушкина; по улице Некрасова от улицы Карла Либкнехта до проспекта Ленина; по проспекту Ленина от улицы Некрасова до улицы Сибирцева; по улице Лизы Чайкиной от проспекта Ленина до улицы Виноградова. Гражданам рекомендуется двигаться в объезд по Октябрьскому проспект, улицам Ботвина, Холмской, Винатовского, по мосту через реку Ловать и транспортной магистрали.

24-я международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня, по ее итогам станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка Великих Лук, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. На данный момент воздухоплаватели-участники встречи в Великих Луках уже совершили второй тренировочный полёт.