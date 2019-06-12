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Общество

4 универсальных тактильно-звуковых стенда появятся на улицах Пскова

4 универсальных тактильно-звуковых стенда с мнемосхемами появятся на улицах Пскова. Аукцион на их установку и подключение к сетям электроснабжения опубликован на сайте госзакупок.

Стенды разместят в Финском парке на набережной реки Псковы у Троицкого (Советского) моста, а также на автобусных остановках «Площадь Победы» (напротив ГКЦ), «Детский парк» и «Летний сад». Они необходимы для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий и объектам социальной инфраструктуры.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 585 тыс. 196 рублей. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова на 2019 год в рамках развития туризма в муниципальном образовании.

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

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