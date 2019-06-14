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Общество

В Пскове благотворителям предоставили площадку для организации бесплатного питания

Депутаты Псковской городской Думы согласовали предоставление муниципальным предприятием города «Банно-прачечный комбинат» площади в аренду индивидуальному предпринимателю Сергею Васькову. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, речь идет о бане на улице Советской, 42. Размер площади — всего один квадратный метр, но этого достаточно, чтобы официально раздавать здесь обеды для малоимущих. Площадь предоставлена без проведения торгов.

Сергей Васьков начал подобного рода деятельность еще в 1994 году. Тогда он проживал во Владивостоке. На приготовление обедов он тратит собственные средства и деньги пожертвователей. Ежедневно раздаются около 70 обедов. В меню входит постный суп, каша, салат, напиток и хлеб. Приходят за обедами, как правило, многодетные мамы и одинокие пенсионеры.

 

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