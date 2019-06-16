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Общество

Высокая пожарная опасность ожидается в лесах Псковской области с 16 июня

С 16 июня в Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по федеральной шкале, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Чтобы не допустить возникновения пожара спасатели рекомендуют своевременно очищать участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы; не жечь мусор вблизи строений; не загромождать проезды улиц, ведущих к частным домам и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как это препятствует проезду пожарных автомобилей.

В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь средства для тушения огня и противопожарный инвентарь: емкость с водой (бочкой) или огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу.

Если предотвратить пожар самостоятельно не удалось, следует немедленно позвонить в пожарную охрану, сообщить диспетчеру информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей, назвать свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений. До прибытия подразделений пожарной охраны необходимо использовать  все доступные способы для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители). Если потушить пламя невозможно, в первую очередь следует постараться спасти людей.

«Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь», - рекомендуют специалисты.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

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