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По итогам пятого полёта встречи воздухоплавателей в Великих Луках лидирует аэронавт из Тулы

Фото: Игорь Шелапутин.

По результатам пятого спортивного полёта 24-ой международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках лидирует аэронавт из Тулы Андрей Кульков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В зачетной таблице у туляка Андрея Кулькова 16 тысяч 787 баллов. На втором месте расположился москвич Сергей Латыпов с 16 тысячами 246 баллами, на третьем месте — поляк Томаш Филюс с 15 тысячами 834 очками. В первую десятку по результатам пятого полёта также вошли Иван Меняйло, Дмитрий Жохов, Олег Снетков, Сергей Чиненов, Дмитрий Кузьминых, Артем Денисенко, Евгений Чубаров.

Окончательные результаты и имена обладателей титула чемпиона России, 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка Великих Лук станут известны после подсчёта результатов шестого полета, который состоялся вечером 16 июня.

Торжественное закрытие встречи воздухоплавателей и награждение победителей состоится 17 июня в 17:00 в Доме культуры Ленинского комсомола, ночное свечение аэростатов — с 21:00 до 23:00 на площади Ленина.

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