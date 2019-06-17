Соревнования по плаванию «Олимпийские дни» прошли в Пскове

16:35, 17 июня 2019, ПАИ

В Пскове, в бассейне спорткомплекса «Барс», состоялись соревнования по плаванию «Олимпийские дни». В них приняли участие 266 спортсменов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования проходили в шести возрастных группах. Победители и призёры определялись по таблице FINA по сумме четырёх дистанций. В эстафетах победители и призёры определялись по лучшему техническому результату в шести возрастных группах.

По сумме очков в многоборье победителями среди старшеклассников стали кандидаты в мастера спорта Каролина Мордовцева среди девушек 2002 года рождения и Александр Мятыгин среди юношей 2001-2002 годов рождения.

В других возрастных группах победили мастер спорта России Лина Салихова и кандидат в мастера спорта Станислав Домиенко (2003 год рождения), кандидат в мастера спорта Татьяна Степанова и мастер спорта России Андрей Селягин (2004 год рождения), мастер спорта России Варвара Степанова и Ярослав Поляков (2005 год рождения), Карина Данилова и Андрей Калагин (2006 год рождения), Анастасия Щеглова и Александр Зимин (2007 год рождения).

Также был установлен абсолютный рекорд Псковской области на дистанции 50 метров на спине — 29,75 секунд. Его установила кандидат в мастера спорта Татьяна Степанова.