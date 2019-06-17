В Псковской области стартовала операция «Мак - 2019»

20:23, 17 июня 2019, ПАИ

В Псковской области начался первый этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, она продлится до 26 июня.

Целями операции является предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, выявление и ликвидация посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

Полиция призывает жителей региона проявить бдительность и оказать активное содействие органам внутренних дел и другим заинтересованным ведомствам в осуществлении данного мероприятия. «Тем самым, вы можете спасти чьи-то жизни. Возможно, даже своих родных и близких», - поянили стражи порядка.

Ни одно обращение не останется без внимания. Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений можно сообщить по «телефону доверия» областного УМВД (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД (8112) 66-16-49, телефону дежурной части УКОН УМВД России по Псковской области (8112) 59-37-00.