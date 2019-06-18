Пскович завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области

15:30, 18 июня 2019, ПАИ

Пскович Евгений Пикалев завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском мотоклубе «Позитивная механика», за команду которого выступал спортсмен.

Состязания носили статус открытого чемпионата и первенства Крестецкого муниципального района по мотоциклетному кроссу, посвящённых памяти авиаторов Северо-Западного фронта.

Евгений Пикалев ехал под стартовым номером 124. В мотоклубе отметили, что мототрасса «Березовая Гора» считается одной из самых сложных и лучших в стране.