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Пскович завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области

Пскович Евгений Пикалев завоевал «серебро» на соревнованиях по мотокроссу в Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском мотоклубе «Позитивная механика», за команду которого выступал спортсмен.

Состязания носили статус открытого чемпионата и первенства Крестецкого муниципального района по мотоциклетному кроссу, посвящённых памяти авиаторов Северо-Западного фронта.

Евгений Пикалев ехал под стартовым номером 124. В мотоклубе отметили, что мототрасса «Березовая Гора» считается одной из самых сложных и лучших в стране.

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