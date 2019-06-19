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Международый день йоги отметят в Пскове 20 июня

20 июня в Пскове пройдёт Международый день йоги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области. 

Торжественное открытие состоится в СРП «Простория» (территория спорта, 2-й этаж), в нем примет участие третий секретарь Посольства Индии Ришабх Део.

Мастер-класс для участников мероприятия проведет преподаватель йоги Культурного центра имени Джавахарлала Неру при Посольстве Индии в Москве Савита Хариш.

К празднику йоги могут присоединиться все желающие, вход свободный.

Начало торжественного открытия Международного дня йоги - в 19.00. 

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