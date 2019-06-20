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Общество

Пенсии приставов сделают такими же как у пенсионеров МВД и ФСКН

Пенсии приставов сделают такими же как у пенсионеров МВД, ФСКН и Росгвардии, сообщается в проекте федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом пишет газета «Известия».

Предусматривается, что приставы будут служить по контракту, а чины им заменят на звания. Рассмотрят проект закона на ближайшем заседании правительства. Работа приставов будет определена в качестве отдельного вида федеральной госслужбы со своим набором полномочий и денежным обеспечением. 

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