Пенсии приставов сделают такими же как у пенсионеров МВД и ФСКН

09:11, 20 июня 2019, ПАИ

Пенсии приставов сделают такими же как у пенсионеров МВД, ФСКН и Росгвардии, сообщается в проекте федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом пишет газета «Известия».

Предусматривается, что приставы будут служить по контракту, а чины им заменят на звания. Рассмотрят проект закона на ближайшем заседании правительства. Работа приставов будет определена в качестве отдельного вида федеральной госслужбы со своим набором полномочий и денежным обеспечением.