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Общество

Непогода надвигается на Псковскую область

Фото: Дарья Хваткова

Синоптики прогнозируют 21 июня неблагоприятные погодные явления на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На Северо-Запад России надвигается атмосферный фронт, который принес ливни и грозы в европейские страны. В ряде регионов зафиксированы подтопления территорий.

«Начиная с периода 11-14 часов, по Псковской области при грозах ожидается кратковременное усиление ветра, порывы 15-18 метров в секунду», - сообщили в ведомстве.

В целом в регионе днем воздух прогреется до +29 градусов. А вот после ливней синоптики прогнозируют небольшое похолодание — после тридцатиградусной жары в предстоящие выходные в Псковской области будет около +19...+ 24 градусов.

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