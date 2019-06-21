Непогода надвигается на Псковскую область

09:49, 21 июня 2019, ПАИ

Синоптики прогнозируют 21 июня неблагоприятные погодные явления на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

На Северо-Запад России надвигается атмосферный фронт, который принес ливни и грозы в европейские страны. В ряде регионов зафиксированы подтопления территорий.

«Начиная с периода 11-14 часов, по Псковской области при грозах ожидается кратковременное усиление ветра, порывы 15-18 метров в секунду», - сообщили в ведомстве.

В целом в регионе днем воздух прогреется до +29 градусов. А вот после ливней синоптики прогнозируют небольшое похолодание — после тридцатиградусной жары в предстоящие выходные в Псковской области будет около +19...+ 24 градусов.