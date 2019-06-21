65 граффити с рекламой наркотиков удалили с фасадов в Пскове

16:56, 21 июня 2019, ПАИ

В Пскове с фасадов зданий удалены 65 граффити, содержавшие рекламу наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рейд организовали в преддверии Международных Ганзейских дней и в рамках оперативно-профилактической операции «Улица» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД.

Участники удалили с городских зданий надписи, содержавшие призывы к употреблению и распространению наркотиков, ликвидированы надписи на фасадах многоквартирных домов и в местах отдыха псковичей.

В целях привлечения внимания широкой общественности к проблеме, связанной с распространением незаконной рекламы наркотических средств, полиция и волонтеры проводят подобные рейды в регионе на регулярной основе.