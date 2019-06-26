Умеренно тёплый июль прогнозируют синоптики в Псковской области

10:52, 26 июня 2019, ПАИ

Умеренно тёплый июль прогнозируют синоптики в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается влияние атлантических умеренно теплых и влажных циклонов. Месячная сумма осадков ожидается 90-130% от нормы. Высока вероятность гроз с порывами ветра.

Преобладающие дневные температуры воздуха составят от +20 до +25 градусов, в отдельные периоды воздух может прогреваться до +27…+29 гр. Ночью прогнозируется от +12 до +17 градусов, в отдельные ночи - до +20.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах будут около нормы для летнего периода.

В лесах на территории Псковской области в июле ожидается 2-4-й класс пожарной опасности.