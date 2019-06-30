Фестиваль красок ColorFest прошёл в Пскове

17:41, 30 июня 2019, ПАИ

30 июня в Пскове в Детском парке состоялся фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко



Фото: Михаил Глущенко











































Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни псковичей подбрасывали вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

ColorFest – это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю – только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение.