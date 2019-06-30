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Общество

Фестиваль красок ColorFest прошёл в Пскове

Фото: Михаил Глущенко

30 июня в Пскове в Детском парке состоялся фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко
  • Фестиваль красок ColorFest в Пскове
    Фото: Михаил Глущенко

Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни псковичей подбрасывали вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

ColorFest – это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю – только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение.

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30 июня 2019
Закрытие 39-х ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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Шествие делегаций из стран Ганзейского союза (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
30 июня 2019
В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
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