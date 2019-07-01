Фестиваль сказочной Купалы организует Гедиминас Таранда в Палкино

11:21, 01 июля 2019, ПАИ

4 июля в Палкино руководитель «Имперского русского балета», заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда организует Фестиваль сказочной Купалы. Об этом он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.

На празднике, который состоится на поселковом стадионе, развернётся большая торговая и ремесленная ярмарка «Палкинское гостеприимство». Здесь можно будет приобрести изделия местных мастеров и мастериц, пироги, варенье, соленья, ягоды и другие угощения. В Палкино уже привезли необходимый для фестиваля реквизит: сено, доски и брёвна. Подготовка к фестивалю - в разгаре. Гедиминас Таранда со своей командой приедут в Палкино 3 июля.

На 12:00 запланирована «Встреча Костромы и Купалы», в 16:00 состоится «Таинство святого омоложения» - умывание через хвойные, дубовые и цветочные венки, в 19:00 в программе - «добывание чистого огня», купальские игры, хоровод, большой костёр.