Память героического экипажа капитана Леонида Михайлова почтят в Островском районе
4 июля состоится торжественное мероприятие, посвященное героическому подвигу экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, оно пройдёт в деревне Грызавино Островского района.
В торжественных мероприятиях традиционно примут участие представители районных властей, Совета ветеранов Островского района и молодёжных патриотических объединений. К месту гибели экипажа бомбардировщика, где установлен мраморный обелиск, участники возложат цветы.
4 июля 1941 года в небе под Островом экипаж самолёта в составе капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков, повторив подвиг Николая Гастелло.
Леонид Михайлов родился 3 марта 1906 года в Ленинграде. В Советской Армии с 1928 года. Окончил Военно-теоретическую школу в 1932 году, Энгельсскую военную школу лётчиков в 1933 году, Качинские авиационные курсы командиров звеньев в 1934 году. Участник советско-финляндской войны 1939–1940-х годов. С началом Великой Отечественной войны — командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта. Звание героя Советского Союза присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.