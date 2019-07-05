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Общество

Вице-губернатор: Качество воды в Пскове улучшится, но платить за это будем больше

Фото: Сергей Герасимов

В Пскове продолжается реализация программы «Чистая вода». Ее задача — повысить качество питьевой воды. До недавнего времени водоснабжение населения в полном объеме осуществлялось из поверхностного водозабора, качество воды в реке Великой вызывало нарекания санитарных врачей. Именно поэтому было предпринято решение перейти на подземный водозабор, выполнить реконструкцию городских водопроводных сетей.

«Не могу называть сроки, когда изменится ситуация с качеством воды в Пскове в полном объеме», - заявил 5 июля на встрече с журналистами заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, курирующий сферу ЖКХ.

Он уточнил,что у муниципального предприятия «Горводоканал» были определенные финансовые трудности, для решения которых необходимо было подключаться губернатору. «Без инвестирования в основные фонды улучшения не произойдет», - цитирует Василия Осипова корреспондент Псковского агентства информации.

По словам вице-губернатора, сейчас рассматривается несколько вариантов решения вопроса, том числе вопрос концессии.

«Если придет концессионер, он будет вкладывать инвестиции», - пояснил Василий Осипов и добавил, что в ближайшие годы «качество воды улучшится, но однозначно мы будем за это больше платить».

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