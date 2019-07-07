Великолукский Форум пчеловодов организуют в деревне Тронино 13 июля

16:00, 07 июля 2019, ПАИ

13 июля на экскурсионной пасеке «Пчелиный хуторок» в деревне Тронино Великолукского района состоится Великолукский Форум пчеловодов, сообщили Псковскому агентству информации впресс-службе бизнес-инкубатора "Новация".

Начало форума запланировано на 11:00. В программе: экскурсия на пасеку, соревнования пчеловодов (теория+практика), чаепитие и дегустация продуктов пчеловодства, мастер-класс по изготовлению свеч, мастер-класс по определению натуральности мёда.

На форуме можно будет побывать в фотогалерее и поближе рассмотреть разные породы пчёл с разных континентов, здесь же можно будет примерить костюм пчеловода с сеткой и дымарём, будет работать зона с медогонкой и другим пчелоинвентарём.

Добраться на пасеку можно будет из Великих Лук на специальном автобусе. Сбор в 10:00 у магазина «Улей» (Смоленский рынок, рядом с магазином «Хороший»).

Перед поездкой на пасеку рекомендуется не использовать сильнопахнущие духи и дезодоранты. Лицевые сетки для защиты от пчёл предоставят организаторы.

❓Все вопросы вы можете задать организаторам форума:

Анатолий Нестеров +79113831389

Анастасия Нестерова +79113810475

Участие только по предварительной записи.

Запись на участие по вышеуказанным номерам.