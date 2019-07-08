Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи

09:51, 08 июля 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Всероссийским днём семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Спикер Собрания напомнил, что праздник приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии, чей брак считается образцом любви и преданности. «Семья – это счастье, которое человек может создать сам. Это начало новой жизни, продолжение рода, это тыл, поддержка и понимание», – подчеркнул Александр Котов.

По его мнению, семья, построенная на уважении и любви, является огромной созидательной силой, через которую обретается связь с прошлым, находится смысл в настоящем и стремление в будущее.

Александр Котов призвал беречь свои семьи, любить друг друга и верить. «Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье! С праздником!» – добавил он.

Впервые Всероссийский день семьи, любви и верности праздновался в 2008 году. Идея праздника возникла у жителей города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии - покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля.